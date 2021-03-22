Германия рассматривает возможность продления противоэпидемических ограничений до апреля, несмотря на уличные протесты.

Такие меры хотят принять для того, чтобы уменьшить распространение новых видов штамма коронавируса в стране.

По меньшей мере в стране планируют сделать частичную изоляцию до апреля из-за роста уровня заражения, вызванного новыми штатами Covid-19.

По предварительным данным поездки и путешествия хотят сократить до минимума. Туристы, которые повторно въезжают в Германию, должны пройти двухнедельный карантин и предоставить отрицательные тесты на коронавирус.

Протесты в Германии

Такое решение правительства может вызвать отрицательную реакцию у тысячи протестующих, вышедших 20 марта против существующих ограничений в немецком городе Кассель.

Во время протестов в Германии полиция вынуждена была применить водометы, дубинки и перцовый баллончик для разгона толпы. По их оценкам, в митингах приняло участие до 20 тыс. человек.