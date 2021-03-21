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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

В Польше британский штамм Covid-19 составляет 80% заражений

В Польше 80% выявленных больных с коронавирусом инфицированны британским штаммом.

коронавирус в Украине

Об этом заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

— Британский штамм вытесняет другие варианты вируса в Польше. Его доля в новых исследованиях генома достигает отметки 80%, — написал он.

В субботу, 20 марта, министр заявил, что во время третьей волны пандемии Covid-19, которая наблюдается сейчас, количество госпитализированных людей от общего количества больных выше, чем во время второй волны Covid-19.

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Адам Недзельский также обратился с призывом соблюдать ограничения, которые ввела страна.

Карантин в Европе

По прогнозам генерального директора компании BioNTech, к концу лета жесткий карантин и локдаун во многих странах Европы и в США уже будут не нужны. Однако ограничительные меры останутся.

В то же время он отметил, что человечество сможет восстановить “контроль над ситуацией” по меньшей мере только через год.

Фото: Depositphotos

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