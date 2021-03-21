США будут оказывать широкую поддержку Украине и продолжат вводить санкции против России. Такое мнение озвучил Курт Волкер — бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, комментируя будущую политику президента Джо Байдена.

По его словам, в Штатах Украину поддерживают одинаково и представители Республиканской партии, и Демократической. Также он подчеркнул, что прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом тоже помогала Украине.

В частности, были усилены санкции против Российской Федерации, предоставлено оружие, а также он вспомнил ситуацию с высылкой российских дипломатов и представителей спецслужб.

Курт Волкер спрогнозировал, что политика Джо Байдена по Украине, в частности в вопросах Донбасса, будет двигаться в том же направлении.

— Они продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину, всячески будут отбивать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные из-за отравления Навального.

Военная поддержка США Украины

В США планируют предоставлять ежегодную поддержку Украине в области безопасности. Соответствующий законопроект накануне зарегистрировали в Сенате.

Сумма выплат составит до $300 в год, также проект предусматривает предоставление оружия.

Источник: Новое время