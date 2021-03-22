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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Австралия будет производить вакцину против коронавируса от AstraZeneca

В Австралии начнут производить вакцину против коронавируса от AstraZeneca.

вакцина коронавірус

Разрешение на производство по лицензии выдал Австралийский регуляторный орган лекарственных средств (TGA).

Вещество, которое будут производить австралийские специалисты, будет иметь такие же состав, качество и эффективность, как и аналоги в других странах.

Производство вакцины будет проходить на двух предприятиях в Мельбурне.

Первые партии вакцины от AstraZeneca австралийского производства должны появиться уже в ближайшие несколько дней.

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Вакцина против коронавируса

В странах мира продолжается вакцинация против коронавируса. При этом активно используется вещество от AstraZeneca.

В ряде государств начали отказываться от использования вакцины из-за фиксирования тяжелых осложнений и даже летальных исходов после прививки.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: TGA

Фото: Dreamstime

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