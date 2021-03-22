Второй этап Covid-вакцинации в Украине, расширение красной карантинной зоны, продолжение локдауна во Львове и безопасность вакцины AstraZeneca — главные новости о коронавирусе и карантине на 22 марта.

В Украине 22 марта стартовал второй этап вакцинации от Covid-19. Он охватит семейных врачей, работников социальной сферы, а также людей, которым более 80 лет, предварительно записавшихся в приложении Дия.

Уже сделали 111 025 прививок, из которых 2 715 — за последние сутки. Только один человек получил две дозы вакцины.

Эпидемическая ситуация усложняется. Минздрав внес в красную карантинную зону Сумскую область, то есть на сегодняшний день в ней уже семь регионов и Киев, в оранжевой — 11, остальные — в желтой.

Во Львове, где локдаун начался 19 марта, комиссия ТЭБ и ЧС решила продолжить ограничения до 4 апреля. Ранее говорилось об его окончании 28 марта.

Решили также развернуть временный госпиталь на базе помещений медицинского университета.

Власти Черкасской области также решила с 22 марта усилить карантин, чтобы исключить попадание региона в красную зону. Конечная дата пока неизвестна.

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Предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca, которую использует Украина, подтвердили ее безопасность и эффективность для людей всех возрастов.

В Оксфордском университете заявили, что эффективность препарата составляет 79%, а для людей старше 65 лет — 80%.

Исследования прошли в США, Чили и Перу, в них приняли участие более 32 тыс. добровольцев всех возрастов.

Кстати, Израиль — одна из немногих стран, которая может похвастаться высокими темпами вакцинации. Здесь полностью привили половину населения — две дозы вакцины получили 50,2%. Всего в стране сделали 9 711 316 прививок. Больше всего — в США, где сделали 124 481 412 инъекций.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 7 893 новых случая коронавируса. За все время пандемии Covid-19 обнаружили у 1 554 256 человек.

За минувшие сутки умерло 157 больных, а в целом — 30 098.

Выздоровели за день 2 993 украинца, за все время пандемии – 1 260 842 пациента.

Антилидеры на сегодняшний день — Львовская (937), Одесская (745), Житомирская (580) и Киевская (557) области.