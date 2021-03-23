Всемирная организация здравоохранения в очередной раз выразила озабоченность ситуацией по распределению вакцины. Во время брифинга 22 марта глава ВОЗ Тедрос Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравенства в доступе к вакцине от коронавируса.

По его словам, разница между количеством привитых людей в бедных и богатых странах ежедневно только растет. Гебреисус заявил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, ведь никто не принимает весомых мер для решения проблемы.

Страны, которые вакцинируют молодых людей, уносят жизни людей из групп риска, пожилых людей и врачей из других стран.

Коронавирус в мире

По состоянию на 22 марта в мире зафиксировано 122 992 844 случаев коронавируса. За сутки заболели еще 455 964 жителей планеты.

Лидерами по количеству больных остаются США, Бразилия и Индия. Подробнее, как распространяется коронавирус в мире, читайте на Фактах ICTV.