Китай ответил на санкции от Европейского Союза

Китай ответил на санкции, которые Европейский Союз ввел за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Пекин назвал такой шаг Евросоюза вмешательством в китайские внутренние дела и принял меры.

Об этом говорится на сайте МИД Китая.

Китай решил ввести санкции против 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также против четырех европейских юридических лиц.

В китайском санкционного списка оказались пятеро депутатов Европарламента, нидерландский парламентарий, депутат из Бельгии, член литовского сейма, а также немецкий и шведский ученые.

— Указанным лицам и членам их семей запрещается въезд на материковый Китай, Гонкокг и Макао. Им и связанным с ними компаниям и институтам также будут ограничены контакты с Китаем, — заявили в МИД.

Также санкции были наложены на комитет Совета ЕС по вопросам политики и безопасности, подкомитет Европарламента по правам человека.

Санкции против Китая

22 марта Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Южного Судана и Ливии за нарушение прав человека.

Всего под ограничения Европейского Союза попали 11 человек.

Новые санкции за нарушение прав человека Европейский Союз согласовал еще 17 марта. Тогда сообщалось, что двое указанных в списке граждан России ответственны за так называемые чистки гомосексуалистов в Чечне.

Источник: МИД Китая