По состоянию на 22 марта коронавирус в мире обнаружили у 122 992 844 жителей планеты.
За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 455 964 человека.
За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 711 071 смертельный случай, за сутки 7 291 человек не смог побороть вирус.
Украина в мировом антирейтинге распространения болезни — на 16 месте. За все время пандемии 397 950 709 людей вакцинировались от коронавируса.
Где больше всего заболели за день
- Бразилия — 79 069;
- США — 60 228;
- Индия — 46 951;
- Франция — 30 581;
- Польша — 14 579.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 29 497 998;
- Бразилия — 11 950 459;
- Индия — 11 646 081;
- Российская Федерация — 4 466 153;
- Великобритания — 4 296 587.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 536 781;
- Бразилия — 292 752;
- Мексика — 197 827;
- Индия — 159 967;
- Великобритания — 126 155.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировали 1 554 256 случаев коронавируса. За сутки заболели 7 893 человека, в частности, 413 детей и 161 медработник. Госпитализация понадобилась 3 026 пациентам.
По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего, в связи в этим во многих областях уже ввели карантин со строгими противоэпидемическими ограничениями.
В стране зафиксировали 30 098 летальных случаев, за последние сутки 157 людей умерли от Covid-19. Однако страшное заболевание за сутки смогли преодолеть 2 993 украинца, всего за период пандемии вылечились 1 260 842 человек.