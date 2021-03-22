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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Более 7 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 22 марта

По состоянию на 22 марта коронавирус в мире обнаружили у 122 992 844 жителей планеты.

Более 7 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 22 марта

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 455 964 человека.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 711 071 смертельный случай, за сутки 7 291 человек не смог побороть вирус.

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Украина в мировом антирейтинге распространения болезни — на 16 месте. За все время пандемии 397 950 709 людей вакцинировались от коронавируса.

Где больше всего заболели за день

  • Бразилия — 79 069;
  • США — 60 228;
  • Индия — 46 951;
  • Франция — 30 581;
  • Польша — 14 579.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 29 497 998;
  • Бразилия — 11 950 459;
  • Индия — 11 646 081;
  • Российская Федерация — 4 466 153;
  • Великобритания — 4 296 587.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 536 781;
  • Бразилия — 292 752;
  • Мексика — 197 827;
  • Индия — 159 967;
  • Великобритания — 126 155.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировали 1 554 256 случаев коронавируса. За сутки заболели 7 893 человека, в частности, 413 детей и 161 медработник. Госпитализация понадобилась 3 026 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего, в связи в этим во многих областях уже ввели карантин со строгими противоэпидемическими ограничениями.

В стране зафиксировали 30 098 летальных случаев, за последние сутки 157 людей умерли от Covid-19. Однако страшное заболевание за сутки смогли преодолеть 2 993 украинца, всего за период пандемии вылечились 1 260 842 человек.

Источник: World Health Organization

Фото: Pexels

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