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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Премьер-министр Словакии согласился уйти в отставку из-за скандала с вакциной из РФ

Премьер-министр Словакии Игор Матович предложил уйти в отставку в связи с коалиционным кризисом в стране, который спровоцировала закупка российской вакцины против коронавируса Спутник V.

вакцинація

Он готов пойти на такой шаг ради спасения правящей коалиции и разрешения ситуации в стране.

При этом Игор Матович отметил, что он может покинуть пост, но остаться членом правительства.

Члены коалиции пригрозили прекратить работу, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.

Коалиционный кризис в Словакии

Закупка российской вакцины против коронавируса спровоцировала коалиционный кризис в Словакии.

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Страна приобрела партии вещества, несмотря на отсутствие согласия всех членов коалиции. В связи с этим министру здравоохранения Словакии Мареку Крайчи пришлось уйти в отставку.

Подробнее о коалиционном кризисе в Словакии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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