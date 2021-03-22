Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник, 22 марта, публично вакцинировался в одной из поликлиник Вильнюса.

Глава Литвы привился препаратом производства компании AstraZeneca, чтобы повысить доверие населения к этой вакцине.

— У меня не вызникает сомнений в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины… Я действительно считаю, что все четыре утвержденные вакцины являются надежными и эффективными. Поэтому я активно призываю людей не тратить зря время, не ждать, не раздумывая идти делать прививки той вакциной, которой хотите сделать прививку, — сказал Науседа.

Кроме Науседы в понедельник прививки против Covid-19 сделают также премьер-министр страны Ингрида Шимоните, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Президент Литвы отметил, что они сделают себе прививки в один день, поскольку нашли для этого время в расписании. Также он отметил, что руководство страны не вакцинировалось раньше, ведь это могло повлечь дискуссии в обществе.

— Вероятно, возникли бы дискуссии о том, почему руководителей страны поставили выше других людей. Поэтому, по моему мнению, мы должны установить очень четкие правила игры, четкий порядок и не менять его, — добавил он.

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В Литве и ряде стран Европы вакцинация препаратом компании AstraZeneca была приостановлена ​​из-за случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В прошлый четверг Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной, поэтому Литва восстановила вакцинацию этим препаратом.

Фото: Lietuvos Respublikos Prezidentas/Robertas Dačkus

Источник: Delfi