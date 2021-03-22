Журналисты Telegram-канала Nexta показали, в каких условиях живет младший сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Николай Лукашенко живет в роскошных апартаментах в отдельном крыле Дворца Независимости в Минске.

По данным Nexta, в это крыло запрещен вход для сотрудников дворца. В нем есть спальня, сауна, зал для дегустаций и личный кинотеатр.

— Нашлось там место и для младшего сына. Чтобы малыш не скучал, пока папка в своем бункере перехватывает секретные разговоры Ника и Майка, — говорится в описании к фото.

Под нужды Лукашенко-младшего отведен президентский люкс — собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую двухкомнатную квартиру.

— Интерьеры выдержаны в стиле так называемого агроренесанса — “дорага-богата”. Для обучения есть вражеский iMac за несколько тысяч долларов. Есть книги, модели кораблей и набор солдатиков. Словом, жить можно.

Также отмечается, что в последние годы сын Лукашенко в основном находился в другой резиденции — в Острошицком Городке.

Лукашенко. Золотое дно

8 марта Nexta показали фильм-расследование о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко под названием Лукашенко. Золотое дно.

По материалам расследования, Лукашенко владеет несколькими резиденциями. Самой масштабной из них является Дворец Независимости в Минске с парковкой для вертолета, бассейном, сауной, зимним садом и тому подобное.

Читайте Лукашенко уволил своего сына с должности помощника и сделал генералом

Также в коллекции президента Беларуси — автомобили премиум-класса, среди которых в частности — Tesla, Audi, Maybach, Rolls-Royce и другие.

Почти через неделю после премьеры расследования Александр Лукашенко заявил, что считает Золотое дно полной ложью и оппозиционным клеветой.

Источник: Nexta

Фото: Nexta