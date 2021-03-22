Журналисты Telegram-канала Nexta показали, в каких условиях живет младший сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Николай Лукашенко живет в роскошных апартаментах в отдельном крыле Дворца Независимости в Минске.
По данным Nexta, в это крыло запрещен вход для сотрудников дворца. В нем есть спальня, сауна, зал для дегустаций и личный кинотеатр.
— Нашлось там место и для младшего сына. Чтобы малыш не скучал, пока папка в своем бункере перехватывает секретные разговоры Ника и Майка, — говорится в описании к фото.
Под нужды Лукашенко-младшего отведен президентский люкс — собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую двухкомнатную квартиру.
— Интерьеры выдержаны в стиле так называемого агроренесанса — “дорага-богата”. Для обучения есть вражеский iMac за несколько тысяч долларов. Есть книги, модели кораблей и набор солдатиков. Словом, жить можно.
Также отмечается, что в последние годы сын Лукашенко в основном находился в другой резиденции — в Острошицком Городке.
Лукашенко. Золотое дно
8 марта Nexta показали фильм-расследование о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко под названием Лукашенко. Золотое дно.
По материалам расследования, Лукашенко владеет несколькими резиденциями. Самой масштабной из них является Дворец Независимости в Минске с парковкой для вертолета, бассейном, сауной, зимним садом и тому подобное.
Также в коллекции президента Беларуси — автомобили премиум-класса, среди которых в частности — Tesla, Audi, Maybach, Rolls-Royce и другие.
Почти через неделю после премьеры расследования Александр Лукашенко заявил, что считает Золотое дно полной ложью и оппозиционным клеветой.
Источник: Nexta
Фото: Nexta