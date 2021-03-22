В американском городе Майами-Бич объявлено чрезвычайное положение из-за риска всплеска коронавируса в результате прибытия тысяч туристов на весенние каникулы.

Комендантский час будет действовать с 20.00 до 06.00 по меньшей мере до 12 апреля.

В это время будет ограничено движение транспорта. Также должны закрыться предприятия в оживленном районе Саут-Бич.

По словам мэра города Майами Дэна Гелбера, тысячи туристов (большинство – студенты США, у которых начались весенние каникулы – Ред.) внесли в город хаос и беспорядок.

– Это похоже на рок-концерт: от стены к стене люди стоят блоками, – говорит Дэн Гелбер.

Местный чиновник Рауль Агила уверяет: на выходных в Саут-Бич из-за толпы не было видно брусчатки и травы.

– Чрезвычайные меры необходимы не только для защиты жителей курортного города, но и гостей, – сообщает он.

21 марта после вступления в силу комендантского часа полиция Майами-Бич арестовала по меньшей мере десяток людей. Правоохранители использовали пули с перечным пульверизатором.

С начала пандемии во Флориде зафиксировали почти два миллиона заражений. За последнюю неделю там регистрируют около 4 300 новых случаев Covid-19 в день.

В Майами после вакцинации умер врач

В январе в Майами после вакцинации умер врач. Вскоре после прививки первой дозой препарата Pfizer анализы акушера Грегори Майкла вызвали беспокойство у медиков. На его теле также обнаружили маленькие красные пятна.

Через несколько дней мужчина перенес инсульт и скончался в больнице.

Источник: BBC

Фото: Miami Beach Police