45-й президент США Дональд Трамп планирует вернуться в социальные сети, создав собственную платформу.

По информации его советника Джейсона Миллера, ожидается, что это произойдет через два-три месяца.

— Я думаю, мы увидим, как Трамп вернется в социальные сети. Вероятно, через два или три месяца со своей собственной платформой, — сообщил Джейсон Миллер.

При этом представители Трампа ожидают, что эта платформа станет популярной среди пользователей.

Блокировка Трампа в соцсетях

Экс-президент США Дональд Трамп не был согласен со своим поражением на выборах главы страны в ноябре 2020 года. В связи с этим он призвал людей выйти на акции протеста в Вашингтоне.

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Митинги 6 января 2021 года закончились штурмом Капитолия и смертями людей. Такие действия Трампа осудили в мире, а его аккаунты в социальных сетях заблокировали.

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Источник: Fox News