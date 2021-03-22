Восстановление мировой экономики происходит быстрее прогнозов Международного валютного фонда. Об этом сообщил первый заместитель главы МВФ Джеффри Окамото.

– В январе мы прогнозировали глобальный рост к 2021 году на уровне 5,5%, но появляются перспективы быстрого восстановления благодаря дополнительным налоговым стимулам, особенно в США, и перспективам более широкой вакцинации, – отметил Джеффри Окамото.

Однако несмотря на более сильное, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП остается значительно ниже допандемичных тенденций в большинстве стран.

В МВФ прогнозируют, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, за исключением Китая, в 2020-2022 годах будет на 22% ниже, чем был бы без пандемии.

Это может привести к тому, что около 90 млн человек окажется за чертой бедности с момента начала пандемии.

Джеффри Окамото опасается, что в странах с низким уровнем дохода широкомасштабная вакцинация может не начаться до 2022 года.

Другим риском, по его словам, является распространение устойчивых мутаций, которые могут снизить эффективность существующих вакцин и подорвать или задержать восстановление экономики.

МВФ пересмотрит свои глобальные прогнозы в начале апреля.

Поддержка МВФ для Украины

13 февраля миссия МВФ завершила свою работу в Украине, не достигнув прогресса в вопросе предоставления следующего транша.

Сейчас власть делает все возможное, чтобы вернуть миссию МВФ в Украину.

Об условиях, которые нужно выполнить для получения поддержки МВФ для Украины, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: МВФ