В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса половину населения

Более 52% граждан Израиля полностью вакцинировались от коронавируса.

По данным проекта Оксфордского университета Наш мир в данных, по состоянию на 20 марта две дозы вакцины против Covid-19 уже получили 52,3% граждан Израиля.

59,6% израильтян получили только одну дозу вакцины от коронавирусной болезни. Также в Израиле сделали уже более 9,6 млн прививок.

Для сравнения в Китае полностью вакцинировали только 15% населения, в США — 12,9%, в Индии — 0,5%.

Украина находится в конце списка по количеству граждан, которые дважды получили дозу вакцины — полностью вакцинированы менее 0,1% украинцев.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 21 марта в Украине вакцинировали от коронавируса 108 309 украинцев. За сутки медики привили 3 968 человек.

За сутки больше всего человек привили в Киевской области — 550. За весь период лидером по количеству вакцинированных является Донецкая область. Там иммунизировали 8 244 человека.

Источник: Our World in Data