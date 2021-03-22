В Японии впервые зарегистрировали случай передачи Covid-19 от матери младенцу

В Японии впервые зафиксировали возможный случай передачи коронавируса от матери новорожденному ребенку.

Ученые Японского педиатрического общества провели опрос в 1 124 больницах страны, где есть педиатрические отделения. Они обнаружили, что на конец августа 2020 года в Японии родились 52 ребенка от матерей, зараженных коронавирусом.

У одного из новорожденных был положительный результат теста на коронавирус. Однако у младенца не было никаких проблем со здоровьем.

Также несколько подобных случаев зарегистрировали и в других странах.

Однако руководитель группы экспертов профессор Мориока Ичиро заявил, что вероятность передачи болезни от матери к ребенку — низкая. А у инфицированных младенцев наблюдаются легкие симптомы.

Однако, по его словам, беременные женщины должны быть осторожными, чтобы не заразиться коронавирусом.

Коронавирус не передается младенцам с молоком матери

Американские ученые обнаружили, что матери с Covid-19 не передают вирус младенцам во время грудного кормления.

Однако младенцы с молоком получают антитела, которые могут нейтрализовать коронавирус.

Источник: NHK