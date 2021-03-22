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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

ЕС строит отношения с Россией на основе пяти руководящих принципов — Боррель

Европейский Союз и в дальнейшем будет строить отношения с Россией на основе пяти главных принципов, которые определили ранее.

ЕС строит отношения с Россией на основе пяти руководящих принципов — Боррель

Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

— У нас была коротка дискуссия о России. Министры подтвердили, что пять руководящих принципов остаются в силе в наших отношениях с Россией.

Очевидно, что Россия заняла конфронтационную позицию по отношению Европейского Союза. Растет количество нарушений российскими властями прав человека и международных законов как на территории России…. так и за пределами России, — сказал представитель ЕС.

Он отметил, что российские власти продемонстрировали нежелание к взаимодействию с Евросоюзом в вопросах соблюдения прав человека.

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По словам Борреля, Россия сползает к превращению в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы.

Ультиматум для Путина

Глава Европейского совета Шарль Мишель выдвинул ультиматум стабилизации отношений между Россией и ЕС. Он связан с Украиной.

Политик отметил, что существует целый ряд причин, почему ЕС не может наладить дипломатические отношения с РФ. Одной из важнейших остается игнорирование и нарушение Минских договоренностей на Донбассе.

Источник: Укринформ

Фото: Pixabay

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