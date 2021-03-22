В Европейском Союзе считают, что вакцинировать людей против коронавируса и добиться коллективного иммунитета к Covid-19 на континенте можно без использования российского вещества Спутник V.

Такой тезис озвучил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

— Нам совершенно не нужен Спутник V, — отметил Тьерри Бретон.

По его словам, у Евросоюза есть возможность доставить от 300 до 350 млн доз вакцины до конца июня 2021 года. Для этого можно использовать собственное материально-техническое обеспечение.

— До 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета, — добавил он.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса.

При этом на планете фиксируют нехватку вещества, из-за этого ряд стран принялись производить собственную вакцину.

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Источник: CNA, TF1