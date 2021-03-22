Вирус SARS-CoV-2, вероятно, циркулировал незаметным не более двух месяцев, прежде чем были зафиксированы первые случаи заболевания в китайском Ухане в декабре 2019 года.

К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с Университетом Аризоны и компанией Illumina, Inc.

Ученые использовали метод молекулярного датирования (метод молекулярных часов, который оценивает частоту мутаций, — Ред.) и эпидемиологического моделирования, чтобы оценить циркуляцию вируса. Они пришли к выводу, что, вероятно, вирус циркулировал незаметным минимум до двух месяцев.

— Для того, чтобы ответить на вопрос, как долго SARS-CoV-2 мог распространяться в Китае, прежде чем его обнаружили, мы объединили три важных элемента информации: детальное понимание того, как SARS-CoV-2 распространялся в Ухане до локдауна, генетическое разнообразие вируса в Китае и сообщение о первых случаях заболевания Covid-19 в Китае. Объединив эти доказательства, мы смогли установить верхнюю границу — середину октября 2019 года, когда SARS-CoV-2 начал циркулировать в провинции Хубэй, — сказал один из авторов исследования, доцент Отделение инфекционных заболеваний и глобального общественного здоровья в Медицинской школе Калифорнийского университета Джоэл О.Вертхайм.

Также ученые пришли к выводу, что при определенных условиях, как показало моделирование, в двух из трех случаев Covid-19 выдохся бы сам по себе, не вызвав пандемии.

По мнению авторов исследования, первичный штамм SARS-CoV-2 стал эпидемическим, потому что он распространялся в городских районах, где передача была легче.

— В моделируемых эпидемиях с участием менее плотных сельских общин эпидемии исчезали в 94,5-99,6% случаев. С тех пор вирус мутировал несколько раз, причем ряд вариантов становилась более трансмиссивным, — говорится в сообщении.

Вертхайм отметил, что люди оказались не готовы к вирусу SARS-CoV-2, поскольку соответствующие службы готовились к чему-то вроде SARS (атипичной пневмонии 2003 года) или MERS (ближневосточного респираторного синдрома 2012-2015 гг.), с высоким уровнем смертности.

Однако оказалось, что вирус с относительно невысоким уровнем смертности, хорошо передается, может быть опустошительным в мировых масштабах.

Гипотеза происхождения коронавируса

В ВОЗ назвали маловероятным лабораторное происхождение нового коронавируса.

Глава экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что проделанная работа во время визита в Китай указывает на природный источник, а именно летучих мышей.

Источник: Science