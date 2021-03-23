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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Дестабилизирующая деятельность РФ: в НАТО назвали главные угрозы безопасности

В НАТО считают деятельность России одним из вызовов, который угрожает безопасности Альянса.

Єнс Столтенберг

Об этом говорится в материалах организации, опубликованных на сайте НАТО.

Возглавляет список вызовов дестабилизирующая деятельность России. Кроме того, в документе указаны угроза терроризма, кибератаки, подрывные технологии, подъем Китая и изменение климата.

— Россия продолжает подавлять мирных диссидентов у себя дома и демонстрирует образец агрессивного поведения за границей, — отмечается в документе.

В частности, есть попытки кибератак, вмешательство в выборы других стран.

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Борьба с агрессией РФ

В марте представители НАТО сообщили, что планируют усиливать присутствие в Черноморском регионе.

Они хотят пойти на такой шаг из-за аннексией Крыма Россией и милитаризации полуострова Москвой.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАТО

Фото: Dreamstime

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