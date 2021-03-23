В НАТО считают деятельность России одним из вызовов, который угрожает безопасности Альянса.
Об этом говорится в материалах организации, опубликованных на сайте НАТО.
Возглавляет список вызовов дестабилизирующая деятельность России. Кроме того, в документе указаны угроза терроризма, кибератаки, подрывные технологии, подъем Китая и изменение климата.
— Россия продолжает подавлять мирных диссидентов у себя дома и демонстрирует образец агрессивного поведения за границей, — отмечается в документе.
В частности, есть попытки кибератак, вмешательство в выборы других стран.
Борьба с агрессией РФ
В марте представители НАТО сообщили, что планируют усиливать присутствие в Черноморском регионе.
Они хотят пойти на такой шаг из-за аннексией Крыма Россией и милитаризации полуострова Москвой.
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Источник: НАТО