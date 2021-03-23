Новый антирекорд смертей от коронавируса в Украине, продление карантина в Германии и продажа Covid-вакцины в даркнете. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 23 марта.

В Украине за последние сутки от коронавируса умерло 333 человека. Это новый антирекорд с начала пандемии.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ухудшение эпидситуации в стране связано с тем, что мир вошел в третью Covid-волну, а на территории Украины циркулирует британский штамм коронавируса.

Однако глава Минздрава заверил, что в стране в ближайшее время не будут вводить локдаун, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.

Кроме этого, Степанов рассказал, что британский штамм Covid-19 поражает органы дыхания, слизистые, почки и даже центральную нервную систему и печень. Для этого штамма характерна тяжелая клиническая картина.

По его словам, до 70% пациентов, которые выздоровели от коронавируса, нуждаются в реабилитации длительностью от трех до шести месяцев, ведь у них часто фиксируют тяжелое течение болезни.

Между тем Кабмин обязал всех людей, которые прибыли в Украину, обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В то же время правительство обновило правила красной зоны карантина. Теперь в этой зоне запрещено находится без масок на территориях общего пользования.

По состоянию на сегодняшний день в красную зону карантина вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и город Киев. В оранжевую зону попали 15 регионов. Остальные — пока в желтой зоне.

В Днепре с 25 марта вводят жесткий локдаун. В частности, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади.

Также в Германии продлили карантин до 18 апреля из-за распространения Covid-19. В частности, на Пасху будут введены еще более жесткие ограничения.

В свою очередь в Малайзии власти будут выплачивать всем гражданам $12,1 тыс. в случае госпитализации после вакцинации против коронавируса.

Кроме этого, правительство страны приняло решение о предоставлении денежной помощи в размере $121 тыс., если человек в результате вакцинации получит инвалидность или умрет.

В то же время Франция в ближайшее время откроет как минимум 35 центров массовой Covid-вакцинации, чтобы ускорить иммунизацию населения.

А компания Sinovac заявила, что вакцина собственного производства CoronaVac против коронавируса безопасна и эффективна для детей от 3 до 17 лет.

Между тем в даркнете активно продают вакцины против коронавируса за $500-750, справки о вакцинации за $150 и фальшивые тесты на Covid-19.

Кроме этого, британские ученые выяснили, что обычный риновирус, который вызывает простуду, может эффективно вытеснить коронавирус из клеток организма.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 марта в Украине подтвердили 1 565 732 случая коронавируса. За сутки — 11 476 новых больных.

Больше всего новых случаев обнаружили в Одесской (1 122), Львовской (995) и Харьковской (843) областях.

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