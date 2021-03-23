В мире по состоянию на вторник, 23 марта, зафиксировали 123 419 065 случаев коронавируса, за сутки — 393 531.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 719 163 пациента в сутки — 7 151.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 29 537 163 (+39 165);

Бразилия — 11 998 233 (+47 774);

Индия — 11 786 796 (+40 715);

Россия — 4 474 610 (+8 457);

Великобритания — 4 301 929 (+5 342).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 537 260 (+479);

Бразилия — 294 042 (+1 290);

Мексика — 198 036 (+209);

Индия — 160 166 (+199);

Великобритания — 126 172 (+17).

Карантин в мире

В Германии продлили карантин до 18 апреля из-за распространения Covid-19.

В Малайзии власти будут выплачивать всем гражданам $12,1 тыс. в случае госпитализации после вакцинации против коронавируса.

Великобритания отметила годовщину введения карантина минутой молчания по умершим от коронавируса.

Компания Sinovac заявила, что вакцина собственного производства CoronaVac против коронавируса безопасна и эффективна для детей от 3 до 17 лет.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 23 марта обнаружили 11 476 новых случаев. Было проведено более 44 тыс. тестирований. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников.

Всего за все время пандемии заразились 1 565 732 украинца.