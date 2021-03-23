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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Почти 400 тыс. заражений в сутки: статистика коронавируса в мире на 23 марта

В мире по состоянию на вторник, 23 марта, зафиксировали 123 419 065 случаев коронавируса, за сутки — 393 531.

дівчина у масці

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 719 163 пациента в сутки — 7 151.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 29 537 163 (+39 165);
  • Бразилия — 11 998 233 (+47 774);
  • Индия — 11 786 796 (+40 715);
  • Россия — 4 474 610 (+8 457);
  • Великобритания — 4 301 929 (+5 342).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 537 260 (+479);
  • Бразилия — 294 042 (+1 290);
  • Мексика — 198 036 (+209);
  • Индия — 160 166 (+199);
  • Великобритания — 126 172 (+17).

Карантин в мире

В Германии продлили карантин до 18 апреля из-за распространения Covid-19.

В Малайзии власти будут выплачивать всем гражданам $12,1 тыс. в случае госпитализации после вакцинации против коронавируса.

Великобритания отметила годовщину введения карантина минутой молчания по умершим от коронавируса.

Компания Sinovac заявила, что вакцина собственного производства CoronaVac против коронавируса безопасна и эффективна для детей от 3 до 17 лет.

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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 23 марта обнаружили 11 476 новых случаев. Было проведено более 44 тыс. тестирований. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников.

Всего за все время пандемии заразились 1 565 732 украинца.

Фото: Pexels

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