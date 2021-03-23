В мире по состоянию на вторник, 23 марта, зафиксировали 123 419 065 случаев коронавируса, за сутки — 393 531.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 719 163 пациента в сутки — 7 151.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 29 537 163 (+39 165);
- Бразилия — 11 998 233 (+47 774);
- Индия — 11 786 796 (+40 715);
- Россия — 4 474 610 (+8 457);
- Великобритания — 4 301 929 (+5 342).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 537 260 (+479);
- Бразилия — 294 042 (+1 290);
- Мексика — 198 036 (+209);
- Индия — 160 166 (+199);
- Великобритания — 126 172 (+17).
Карантин в мире
В Германии продлили карантин до 18 апреля из-за распространения Covid-19.
В Малайзии власти будут выплачивать всем гражданам $12,1 тыс. в случае госпитализации после вакцинации против коронавируса.
Великобритания отметила годовщину введения карантина минутой молчания по умершим от коронавируса.
Компания Sinovac заявила, что вакцина собственного производства CoronaVac против коронавируса безопасна и эффективна для детей от 3 до 17 лет.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 23 марта обнаружили 11 476 новых случаев. Было проведено более 44 тыс. тестирований. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников.
Всего за все время пандемии заразились 1 565 732 украинца.