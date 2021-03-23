Представители крупнейшей фракция Европарламента Европейской народной партии выступили за ускорение процедуры одобрения паспортов вакцинации от коронавируса.

Об этом на своей официальной странице в Twitter заявил лидер группы Манфред Вебер.

— Мы не можем терять время, сертификат о вакцинации должен быть одобрен как можно быстрее, заранее, перед летом, — отметил Манфред Вебер.

По его словам, вопрос о введении паспортов должен быть рассмотрен по ускоренной процедуре.

Паспорта вакцинации от коронавируса

Несколько месяцев подряд в ЕС активно обсуждают вопрос о введении паспортов вакцинации от коронавируса.

Помимо информации о прививке, в документах планируют указывать, болел ли человек, а также результаты проведения тестов.

Подробнее о введении паспортов о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Manfred Weber