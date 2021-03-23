Представители крупнейшей фракция Европарламента Европейской народной партии выступили за ускорение процедуры одобрения паспортов вакцинации от коронавируса.
Об этом на своей официальной странице в Twitter заявил лидер группы Манфред Вебер.
— Мы не можем терять время, сертификат о вакцинации должен быть одобрен как можно быстрее, заранее, перед летом, — отметил Манфред Вебер.
По его словам, вопрос о введении паспортов должен быть рассмотрен по ускоренной процедуре.
Паспорта вакцинации от коронавируса
Несколько месяцев подряд в ЕС активно обсуждают вопрос о введении паспортов вакцинации от коронавируса.
Помимо информации о прививке, в документах планируют указывать, болел ли человек, а также результаты проведения тестов.
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Источник: Manfred Weber