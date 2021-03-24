Европейский союз не признает указ президента России Владимира Путина, согласно которому “иностранным гражданам” запретили владеть землей в Крыму.

В ЕС подчеркивают, что считают аннексию Крымского полуострова очевидным нарушением международного права.

– Поэтому не признаем и этот указ, и считаем его очередным шагом к внедрению российского гражданства на полуострове, – говорится в заявлении ЕС.

Европейский Союз пообещал стойко поддерживать Украину и продолжать ограничительные мероприятия по факту аннексии Крыма.

Запрет для украинцев владеть землей в Крыму

20 марта вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому большую часть Крыма добавили в список приграничных территорий России.

В результате этого “иностранные граждане” не смогут владеть землей в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. По состоянию на апрель 2020 года, в Крыму было более 11 тыс. таких участков.

Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах. Подробнее о запрете для украинцев владеть землей в Крыму читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЕС