Из-за оскорбление президента Дуды: в Польше писателю грозит тюрьма

Польский писатель и журналист Якуб Жульчик может попасть в тюрьму за оскорбление президента Анджея Дуды. Осенью 2020 года он опубликовал в Facebook пост, где назвал главу государства дебилом.

Тогда Дуда поздравил в соцсети Джо Байдена с успешной предвыборной компанией, а не с победой на выборах, ведь официальных результатов еще не было.

— Пока мы ждем номинацию Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком уровне для еще более крепкого партнерства.

Журналист Якуб Жульчик прокомментировал поздравление, отметив, что такого понятия, как “выдвижение Коллегией выборщиков” в американском избирательном процессе нет. Байден выиграл выборы, а все остальное — это формальность.

— Джо Байден — 46-й президент США. Дуда — дебил, — подытожил Жульчик.

За оскорбление польского президента журналист может получить наказание в виде лишения свободы до трех лет. Накануне Жульчик прокомментировал обвинения в свой адрес.

— Смешная вещь: подозреваю, я первый писатель в этой стране, который за очень долгое время пошел в суд из-за того, что написал.

В США осудили мужчину за угрозы Трампу

В США мужчину приговорили к девяти годам в тюрьме из-за угрозы физической расправой 45-му президенту США Дональду Трампу.

Кроме того, американец посылал угрозы по телефону и другим должностным лицам. Также он заявлял о намерении подорвать стратегически важные объекты недвижимости.