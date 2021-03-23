Прокуратура Испании, которая расследует дела, связанные с коррупцией, просит более 60 лет лишения свободы для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато по делу о сокрытии имущества за рубежом.

Прокуратура подготовила обвинительный приговор, в котором Рато подозревается в совершении одиннадцати преступлений против государственной казны.

Также 72-летнего чиновника обвиняют в коррупции при ведении бизнеса, отмывании денег и фальсификации документов.

Следственное ведомство считает, что Рато с 1999 года владел имуществом, которое было скрыто от испанской налоговой службы. Экс-глава МВФ при содействии различных компаний мог заниматься финансовой инвестиционной деятельностью, используя множество банковских счетов, открытых в Швейцарии, Великобритании, Монако, Люксембурге и на Багамских островах.

Предполагается, что Рато мог сжульничать на сумму более €8,5 млн.

Испанская прокуратура запросила для него от 61 года до 83 лет лишения свободы.

Родриго Рато занимал пост вице-премьера Испании с 1996 до 2004 года, директора-распорядителя МВФ с 2004 до 2007 года и президента банка Bankia с 2010 до 2012 года.

Рато уже был под следствием. Ранее его приговорили к 4,5 годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. В феврале 2021 года суд принял решение об условно-досрочном освобождении 72-летнего Рато.

Экс-тренера Динамо Загреб осудили за коррупцию

Бывшего главного тренера загребского Динамо Зорана Мамича и его брата Здравко обвинили в коррупции и организованной преступной деятельности, а точнее в хищении $17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $1,8 млн.

Зорана Мамича приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, а Здравко — к 6,5 годам тюрьмы.

Мамич заявил, что не виновен, а к делу причастны хавбек мадридского Реала Лука Модрич и защитник питерского Зенита Деян Ловрен.

Источник: El Mundo