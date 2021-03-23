Россия и терроризм: в НАТО назвали основные угрозы, с которыми сталкивается Альянс

В Брюсселе началось двухдневное совещание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Он должен охватить важные вызовы, которые стоят перед Альянсом.

В опубликованном на сайте НАТО заявлении министров говорится, что Альянс чаще всего сталкивается с угрозами со стороны Российской Федерации, терроризма и авторитарных государств.

— Мы сталкиваемся с ростом угроз и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности. Терроризм во всех его формах и проявлениях остается устойчивой угрозой для всех нас. Авторитарные силы и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку, в частности путем гибридных и киберугроз, злонамеренного использования новых технологий, а также других угроз, — говорится в документе на сайте НАТО.

Отмечается, что пандемия Covid-19 также показывает, что НАТО постоянно сталкивается с новыми проблемами. В НАТО добавляют, что Альянс будет продолжать обеспечивать свою оборону и оперативную эффективность на протяжении всего кризиса.

В документе говорится, что предстоящий саммит НАТО определит направление будущего Альянса до 2030 года и дальше.

Также отмечается, что Альянс укрепит свою устойчивость, военную силу и будет теснее сотрудничать со странами, которые разделяют ценности организации для безопасности, демократии и свободы.

Борьба с агрессией РФ

В марте представители НАТО сообщили, что планируют усиливать присутствие в Черноморском регионе.

Они хотят пойти на такой шаг из-за аннексии Крыма Россией и милитаризации полуострова Москвой.

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Источник: NATO