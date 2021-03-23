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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Во Франции развернут дополнительные центры вакцинации от Covid-19

Франция в ближайшее время откроет не менее 35 центров массовой вакцинации против коронавируса, чтобы ускорить иммунизацию населения.

вакцинація

Об этом заявила министр промышленности Аньес Панье-Рунакер на фоне критики граждан относительно того, что кампания вакцинации проходит слишком медленно.

Франция ранее отказывалась создавать центры для быстрой доставки вакцин в больших количествах. До сих пор прививки делали только в больницах, кабинетах врачей и аптеках.

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В связи с быстрым распространением коронавируса Франция планирует последовать примеру таких стран, как США и Великобритания, которые превратили стадионы в пункты для вакцинации.

Коронавирус во Франции

По состоянию на 23 марта, во Франции около 8,8 млн человек уже вакцинировались против коронавируса. В то же время от опасного заболевания в стране скончались почти 100 тыс. человек.

Ранее министра труда Элизабет Борн госпитализировали с Covid-19 через неделю после положительного результата теста на вирус. Согласно заявлению министерства, политик находится под медицинским наблюдением,  ее состояние улучшается.

Президент Эммануэль Макрон также получил положительный результат на Covid-19 в декабре 2020 года, а министр финансов Бруно Ле Мэр заболел коронавирусом в сентябре 2020 года.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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