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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Малайзии будут выплачивать $12 тыс. в случае госпитализации после Covid-вакцинации

В Малайзии власти будут выплачивать всем гражданам $12,1 тыс. (50 тыс. ринггитов) в случае госпитализации после вакцинации против коронавируса.

В Малайзии будут выплачивать $12 тыс. в случае госпитализации после Covid-вакцинации

В стране создан специальный компенсационный фонд для оказания финансовой помощи всем вакцинированным гражданам Малайзии, в которых будут побочные эффекты после проведения прививки. Сейчас в фонд выделили $2,4 млн.

Также правительство приняло решение о предоставлении денежной помощи в размере $121 тыс. (500 тыс. ринггитов), если человек в результате вакцинации против Covid-19 получит инвалидность или умрет.

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По словам министра здравоохранения Адхамы Баба, в стране по состоянию на 18 марта уже было зафиксировано 20 случаев побочных эффектов после вакцинации, в частности сильный зуд, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение.

Кроме того, глава ведомства отметил, что ни одного летального случая после прививки не зафиксировано.

Кампания по вакцинации началась в Малайзии 23 февраля. Населения страны прививали препаратом Pfizer-BioNTech, а с 18 марта — китайской вакциной Sinovac Biotech.

Вакцинация против коронавируса в Израиле

Более 52% граждан Израиля полностью вакцинировались от коронавируса.

По данным проекта Оксфордского университета Наш мир в данных, по состоянию на 20 марта две дозы вакцины против Covid-19 уже получили 52,3% граждан Израиля.

59,6% израильтян получили только одну дозу вакцины от коронавирусной болезни. Также в Израиле сделали уже более 9,6 млн прививок.

Источник: CNA

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