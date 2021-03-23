В Нигерии специалисты разработали две собственные вакцины против коронавирусной болезни.

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом, секретаря федерального правительства Нигерии Босса Мустафу.

— Нигерийские ученые создали по крайней мере две местные вакцины от коронавируса. Их ожидают клинические испытания и получение сертификата, — отметил Босс Мустафа.

В то же время не уточняется информация о том, создали ли эти вакцины только нигерийские ученые, или они сотрудничали с зарубежными коллегами.

Вакцина против коронавируса

Из-за дефицита вакцины против коронавируса ряд стран начали собственное производство веществ.

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Среди них — Казахстан, Бразилия, Куба.

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Источник: Vanguard