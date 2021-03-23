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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В Индии во время турнира обвалилась трибуна со зрителями, травмировались 100 людей

В Индии во время национального чемпионата по командной игре каббади (древнейшая игра в Азии) обрушилась трибуна со зрителями, которые пришли понаблюдать за соревнованиями, есть пострадавшие.

В Индии во время турнира обвалилась трибуна со зрителями, травмировались 100 людей

Инцидент произошел в городе Сурьяпет, это случилось в ходе церемонии открытия турнира.

В результате чрезвычайного происшествия травмы получили около 100 человек.

С места происшествия пострадавших отправили в больницы, у двоих из них — серьезные травмы.

Сам же стадион, где проводились соревнования, вмещает около 15 тыс. человек.

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В Одессе обрушился дом

1 марта 2021 года в центре Одессы обрушился трехэтажный дом, который является памятником архитектуры.

Инцидент произошел на улице Нежинской, 16. Информации о пострадавших нет.

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Источник: India TV

Фото: Dreamstime

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