Вакцина Coronavac безопасна для детей от 3 до 17 лет — разработчики

Компания Sinovac заявила, что вакцина собственного производства Coronavac против коронавируса безопасна и эффективна для детей от 3 до 17 лет.
Медицинский директор фармкомпании Ген Цзэн отметил, что такие результаты были получены после клинических испытаний на ранней и второй стадиях с участием около 550 реципиентов.
Также директор Sinovac сообщил, что за время испытаний наблюдались лишь два случая повышения температуры тела после вакцинации препаратом — у трехлетнего и шестилетнего ребенка.
Профессор медицинской школы Герцога НУС в Сингапуре Энг Еонг Оой отметил, что доказательства того, что вакцина безопасна и может вызвать потенциально полезный иммунный ответ против коронавируса приветствуется, однако данных, представленных Sinovac, недостаточно, чтобы дать окончательный ответ на предоставленные результаты исследований.
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Вакцинация в Украине
19 марта Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Поэтому, начиная с 22 марта, начали работать стационарные пункты прививок и началась вакцинация семейных врачей.
Также, по словам Максима Степанова, в Украине ожидают поставки вакцины Coronavac от производителя Sinovac Biotech. Кроме того, по предварительным договоренностям, в Украине ожидают поставки американской вакцины Novavax объемом 10 млн доз.
Источник: АР