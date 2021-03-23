PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Вакцина Coronavac безопасна для детей от 3 до 17 лет — разработчики

Компания Sinovac заявила, что вакцина собственного производства Coronavac против коронавируса безопасна и эффективна для детей от 3 до 17 лет.

вакцинація

Медицинский директор фармкомпании Ген Цзэн отметил, что такие результаты были получены после клинических испытаний на ранней и второй стадиях с участием около 550 реципиентов.

Также директор Sinovac сообщил, что за время испытаний наблюдались лишь два случая повышения температуры тела после вакцинации препаратом — у трехлетнего и шестилетнего ребенка.

Читайте
В Киеве стартует вакцинация семейных врачей и людей от 80 лет

Профессор медицинской школы Герцога НУС в Сингапуре Энг Еонг Оой отметил, что доказательства того, что вакцина безопасна и может вызвать потенциально полезный иммунный ответ против коронавируса приветствуется, однако данных, представленных Sinovac, недостаточно, чтобы дать окончательный ответ на предоставленные результаты исследований.

Будете делать прививку от коронавируса детям?

Результаты

Вакцинация в Украине

19 марта Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Поэтому, начиная с 22 марта, начали работать стационарные пункты прививок и началась вакцинация семейных врачей.

Также, по словам Максима Степанова, в Украине ожидают поставки вакцины Coronavac от производителя Sinovac Biotech. Кроме того, по предварительным договоренностям, в Украине ожидают поставки американской вакцины Novavax объемом 10 млн доз.

Источник: АР

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка