23 марта в Великобритании отметили годовщину введения карантина минутой молчания по умершим от коронавируса.

Медики, полицейские, священнослужители, депутаты сделали паузу в работе, чтобы почтить семьи пострадавших от Covid-19.

Королева Великобритании Елизавета II в годовщину введения карантина прислала букет цветов в больницу Святого Варфоломея в Лондоне, где герцог Эдинбургский лечился от сердечного заболевания.

– Сегодня мы останавливаемся, чтобы подумать о горе и потерях, которые постигли большое количество семей, и отдаем должное тем, кто нас поддержал в этом году, – написала в записке к цветам королева.

Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал прошедший год темным и тяжелым. Вместе с тем, он отдал дань уважения всем, кто работает в Национальной службе здоровья, в социальной сфере и государственном секторе. Также глава британского правительства поблагодарил ученых страны:

– Если бы меня спросили в марте прошлого года, я бы не поверил, что можно разработать вакцину и доставить ее половине взрослого населения в течение 12 месяцев.

По состоянию на 22 марта в Великобритании заболели 4 296 587 человек, 126 155 из них не смогли преодолеть болезнь.

Третья волна коронавируса в Великобритании

22 марта премьер-министр Борис Джонсон сообщил о третьей волне коронавируса в Великобритании.

По его словам, страна может поместить все соседние европейские страны в красный список с запретом на въезд.

Источник: BBC