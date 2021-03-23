Вакцины против коронавируса, справки о вакцинации и фальшивые тесты на Covid-19 активно продаются в даркнете.

Цены за сыворотку в теневой сети стартуют от $500 и доходят до $750 в зависимости от препарата.

Продаются такие вакцины, как AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm и Johnson & Johnson, а торговцами являются люди из США, Испании, Германии, Франции и России.

Некоторые обещают доставить сыворотку уже на следующий день после заказа.

В даркнете можно приобрести и фальшивые паспорта о вакцинации за $150, а торговцы поддельными тестами для вылета за границу даже устраивают акции, где предлагают три теста по цене двух.

Исследователи компании Check Point заявляют, что первые объявления о продаже вакцин и справок появились в январе, с того момента количество таких предложений стремительно возросло и уже превысило 1 200.

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Часто для оплаты нелегальных заказов используют криптовалюту, ведь ее трудно отслеживать.

Теневая часть интернета является очень опасной и постоянно отслеживается правоохранительными органами разных стран.

В январе 2021 года в Германии прекратили работу крупнейшего незаконного интернет-магазина в даркнете, сервера которого находились в Украине.

На DarkMarket продавали незарегистрированные лекарства, фальшивую валюту, данные кредиток, вредоносное ПО для техники и другие противозаконные вещи.