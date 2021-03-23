Из-за коалиционного кризиса в Словакии в связи с закупкой российской вакцины против коронавируса Спутник V вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик ушел в отставку.

Он стал не первым министром, которому пришлось оставить свою должность, посты покинули министр по вопросам труда и глава Минздрава.

Ожидается, что на такой шаг теперь должен пойти премьер-министр Игор Матович, ему дали срок до 24 марта.

Если он не уйдет, партнеры по коалиции покинут свои должности.

Коалиционный кризис в Словакии

Приобретение российской вакцины спровоцировало коалиционный кризис в Словакии. Страна купила вещество, хотя не было согласия всех членов правительства.

В связи с этим министру здравоохранения Словакии Мареку Крайчи пришлось уйти в отставку, следом за ним пост покинул министр по вопросам труда Милан Крайняк. Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович также согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции.

Подробнее о коалиционном кризисе в Словакии читайте на Фактах ICTV.