PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала с российской вакциной

Из-за коалиционного кризиса в Словакии в связи с закупкой российской вакцины против коронавируса Спутник V вице-премьер и министр экономики Рихард Сулик ушел в отставку.

вакцина від ковід

Он стал не первым министром, которому пришлось оставить свою должность, посты покинули министр по вопросам труда и глава Минздрава.

Ожидается, что на такой шаг теперь должен пойти премьер-министр Игор Матович, ему дали срок до 24 марта.

Если он не уйдет, партнеры по коалиции покинут свои должности.

Коалиционный кризис в Словакии

Приобретение российской вакцины спровоцировало коалиционный кризис в Словакии. Страна купила вещество, хотя не было согласия всех членов правительства.

Читайте
Из-за скандала со Спутником V: в Словакии еще один министр подал в отставку

В связи с этим министру здравоохранения Словакии Мареку Крайчи пришлось уйти в отставку, следом за ним пост покинул министр по вопросам труда Милан Крайняк. Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович также согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции.

Подробнее о коалиционном кризисе в Словакии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка