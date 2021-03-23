ЕС создал специальный фонд для поддержки военных операций за рубежом

Европейский союз создал копию военного бюджета — Европейский фонд мира (ЕФМ). Это внебюджетный фонд размером €5 млрд на период 2021-2027 годов, который будет финансироваться за счет взносов стран-членов ЕС.

Глава Совета ЕС Аугушту Сантуш Силва отметил, что Европейский фонд мира позволит оказать поддержку странам-партнерам в решении общих проблем в вопросе безопасности.

Главная цель этого фонда — предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность. ЕС намерен оказывать поддержку, повышать способность вооруженных сил партнеров для того, чтобы они могли гарантировать себе мир и безопасность на собственной территории.

Также фонд позволит Евросоюзу принимать более существенные военные действия в рамках общей внешней политики и политики безопасности.

За счет Европейского фонда мира, по запросу третьих стран, региональных или международных организаций, ЕС сможет поставлять им военную технику и создавать оборонную инфраструктуру.

С 2004 года участие ЕС в военных миссиях и операциях финансируется через механизм ATHENA. Его заменит ЕФМ. Увеличится бюджет и повысится гибкость, а оперативная часть останется в составе Совета ЕС.

Санкции ЕС против РФ и Китая

Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Южного Судана и Ливии за нарушение прав человека.

Новые санкции за нарушение прав человека Европейский Союз согласовал еще 17 марта. Тогда сообщалось, что двое указанных в списке граждан России ответственны за так называемые чистки гомосексуалистов в Чечне.