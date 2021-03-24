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Факты / Мир
Людмила Богданова |

20 странам мира грозит голод из-за коронавируса — ООН

20 странам мира грозит нехватка пищи из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете агентств Организации объединенных наций по продовольствию.

Голод

По информации, 34 млн людей во всем мире уже сталкиваются с чрезвычайным уровнем острого голода. Специалисты ООН утверждают, что больше всего страдают африканские страны, но голод будет расти и в других регионах.

Каким странам угрожает голод

  1. Конго;
  2. Афганистан;
  3. Йемен;
  4. Нигерия;
  5. Эфиопия;
  6. Венесуэла;
  7. Южный Судан;
  8. Судан;
  9. Гватемала;
  10. Зимбабве;
  11. Гондурас;
  12. Сомали;
  13. Буркина-Фасо;
  14. Мадагаскар;
  15. Сальвадор,
  16. Мали;
  17. Центральноафриканская республика;
  18. Республика Сьерра-Леоне;
  19. Мозамбик;
  20. Гаити.

— Мы видим, как катастрофа разворачивается на наших глазах. Голод под влиянием конфликтов, что подпитываются климатическими шоками и пандемией Covid-19, стучит в дверь миллионов семей.

Агентства ООН предлагают три шага для решения проблемы. Прежде всего речь идет о прекращении войн, предоставлении доступа к уязвимым группам населения и привлечении финансов для гуманитарной помощи.

В отчете также указаны неотложные меры, которые необходимо принять в каждом регионе. Это увеличение масштабов продовольствия, помощь с питанием, предоставление семян, восстановление конструкций для сбора воды и внедрение схем расчета за труд.

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Накануне ООН обнародовала список стран с самым высоким уровнем счастья. На первых позициях — Финляндия, Дания и Швейцария. Украина в рейтинге заняла 110-е место.

Фото: Dreamstime

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