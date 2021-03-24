20 странам мира грозит голод из-за коронавируса — ООН

20 странам мира грозит нехватка пищи из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете агентств Организации объединенных наций по продовольствию.
По информации, 34 млн людей во всем мире уже сталкиваются с чрезвычайным уровнем острого голода. Специалисты ООН утверждают, что больше всего страдают африканские страны, но голод будет расти и в других регионах.
Каким странам угрожает голод
- Конго;
- Афганистан;
- Йемен;
- Нигерия;
- Эфиопия;
- Венесуэла;
- Южный Судан;
- Судан;
- Гватемала;
- Зимбабве;
- Гондурас;
- Сомали;
- Буркина-Фасо;
- Мадагаскар;
- Сальвадор,
- Мали;
- Центральноафриканская республика;
- Республика Сьерра-Леоне;
- Мозамбик;
- Гаити.
— Мы видим, как катастрофа разворачивается на наших глазах. Голод под влиянием конфликтов, что подпитываются климатическими шоками и пандемией Covid-19, стучит в дверь миллионов семей.
Агентства ООН предлагают три шага для решения проблемы. Прежде всего речь идет о прекращении войн, предоставлении доступа к уязвимым группам населения и привлечении финансов для гуманитарной помощи.
В отчете также указаны неотложные меры, которые необходимо принять в каждом регионе. Это увеличение масштабов продовольствия, помощь с питанием, предоставление семян, восстановление конструкций для сбора воды и внедрение схем расчета за труд.
Накануне ООН обнародовала список стран с самым высоким уровнем счастья. На первых позициях — Финляндия, Дания и Швейцария. Украина в рейтинге заняла 110-е место.