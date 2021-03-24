20 странам мира грозит голод из-за коронавируса — ООН

20 странам мира грозит нехватка пищи из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете агентств Организации объединенных наций по продовольствию.

По информации, 34 млн людей во всем мире уже сталкиваются с чрезвычайным уровнем острого голода. Специалисты ООН утверждают, что больше всего страдают африканские страны, но голод будет расти и в других регионах.

Каким странам угрожает голод

Конго; Афганистан; Йемен; Нигерия; Эфиопия; Венесуэла; Южный Судан; Судан; Гватемала; Зимбабве; Гондурас; Сомали; Буркина-Фасо; Мадагаскар; Сальвадор, Мали; Центральноафриканская республика; Республика Сьерра-Леоне; Мозамбик; Гаити.

— Мы видим, как катастрофа разворачивается на наших глазах. Голод под влиянием конфликтов, что подпитываются климатическими шоками и пандемией Covid-19, стучит в дверь миллионов семей.

Агентства ООН предлагают три шага для решения проблемы. Прежде всего речь идет о прекращении войн, предоставлении доступа к уязвимым группам населения и привлечении финансов для гуманитарной помощи.

В отчете также указаны неотложные меры, которые необходимо принять в каждом регионе. Это увеличение масштабов продовольствия, помощь с питанием, предоставление семян, восстановление конструкций для сбора воды и внедрение схем расчета за труд.

Накануне ООН обнародовала список стран с самым высоким уровнем счастья. На первых позициях — Финляндия, Дания и Швейцария. Украина в рейтинге заняла 110-е место.