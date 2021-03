Электромобили Tesla теперь можно приобрести, рассчитываясь биткоинами. Об этом 24 марта сообщил американский бизнесмен и генеральный директор компании Илон Маск.

Пока такая возможность будет только для жителей США, но потом ее распространят и на другие страны.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021