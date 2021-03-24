Электромобили Tesla теперь можно приобрести, рассчитываясь биткоинами. Об этом 24 марта сообщил американский бизнесмен и генеральный директор компании Илон Маск.

Пока такая возможность будет только для жителей США, но потом ее распространят и на другие страны.

— Tesla использует только внутреннее программное обеспечение и программное обеспечение с открытым кодом и непосредственно эксплуатирует узлы биткоинов. Биткоин, которым вы платите за авто, будет сохранен как биткоин, а не конвертированный в фиатную валюту.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

В начале февраля компания Tesla объявила об инвестициях в биткоин. В валюту было вложено $ 1,5 млрд.

Однако Илон Макс тогда заявил, что приобретение криптовалюты является рискованным, а решения компании не всегда зависят от него.