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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Количество новых случаев Covid-19 в Украине удваивается каждые три недели — НАН

В Украине стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. Сейчас темпы распространения новых случаев Covid-19 удваиваются примерно каждые три недели.

лікарня коронавірус

Украинские ученые выяснили, что в последнюю неделю в среднем за сутки выявляли 12 650 новых случаев коронавируса. Это примерно на 5,2 тыс. случаев больше, чем двумя неделями ранее.

— Количество новых случаев болезни растет темпами, примерно соответствующими его удвоению каждые три недели, — отметили они

В то же время выздоравливали в среднем 5 240 человек в сутки. При этом среднее число летальных случаев — 248, что на 100 больше, чем двумя неделями ранее.

Кроме того, в стране 23 марта зарегистрировано максимальное количество смертей от коронавируса за все время пандемии — 333.

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Ученые проводили исследования в течение последней недели. Для сравнения роста числа заболевших были взяты 2 и 17 марта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 1 579 906 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 14 174 человека.

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1,3 тыс.), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАНУ

Фото: Depositphotos

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