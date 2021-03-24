В Индии зафиксировали новый штамм коронавируса с двойной мутацией. В министерстве здравоохранения страны отметили, что пока неизвестно, связано ли это с ростом случаев Covid-19.

По данным Минздрава Индии, хотя в стране различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией, случаи нового штамма были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах.

В целом количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заболевших Covid-19.

В то же время в Бельгии также обнаружили новый штамм коронавируса. Сейчас его зафиксировали у 4% лиц, инфицированных Covid-19.

По словам руководителя лаборатории, профессора генетики Винсента Бурса, на сегодняшний день новый мутировавший штамм зафиксировали почти у 100 пациентов. Больше всего инфицированных обнаружили в Брюсселе, Фламандский Брабант и провинции Эно.