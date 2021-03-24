По состоянию на 24 марта в мире на коронавирус заболели уже 123 419 065 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 395 531 инфицированного.

Статистика по смертности также неутешительна — умерли от осложнений еще 7 151 больных, а с начала пандемии — 2 719 163.

Мировым лидером по количеству подтвержденных случаев инфицирования остаются США. Также Америка первая по количеству летальных исходов от Covid-19.

В Бельгии обнаружили новый штамм коронавируса. Сейчас в стране на него приходится около 4% от общего количества случаев коронавирусной болезни. Новый штамм B.1.214 обнаружили еще в январе 2021 в лаборатории в Льеже.

В Великобритании ввели штрафы для граждан, которые будут пытаться выехать за границу в отпуск. Британцы, которые попытаются покинуть страну без уважительной причины, должны будут уплатить £ 5 тыс. (Более 190 тыс. Грн).

В Индии зафиксировали новый штамм коронавируса с двойной мутацией.

В Польше заявили о рекордном количестве летальных случаев, связанных с Covid-19. 24 марта зафиксировали 575 новых смертей из-за коронавирус — это самая суточное количество летальных случаев в 2021 году.

Коронавирус и карантин в Украине

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 5 438 человек из коронавируса, а статистике инфицированных добавилось еще 14 174 случая заболевания Covid-19.

В восьми областях Украины и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности. В красную зону карантина попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и город Киев.

В регионах, входящих в красную зону карантина, необходимо носить маски на улице только при условии невозможности соблюдения социальной дистанции. За отсутствие маски в общественных местах полицейские будут штрафовать только после игнорирования предупреждения.

Вакцина от коронавируса

Компания Рfizer начала испытания таблеток от коронавируса. Препарат можно будет принимать как при первых признаках Covid-19, так и на других стадиях заболевания.

Еврокомиссия введет жесткие правила экспорта вакцин против коронавируса с 24 марта.

В Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса в форме аэрозоля.

Гонконг приостановил кампанию по вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Такое решение было принято после того, как одна из партий имела дефекты в крышках ампул.