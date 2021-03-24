По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заболели уже 123 902 242 человека. За минувшие сутки количество больных увеличилось еще на 461 606 инфицированных.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 727 837 пациентов. За сутки зафиксировали 8 363 новых летальных случая.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 29 592 831 (+55 668);
- Бразилия — 12 047 526 (+49 293);
- Индия — 11 734 058 (+47 262);
- Россия — 4 483 471 (+8 861);
- Великобритания — 4 307 308 (+5 379).
Где зафиксировали наибольшее количество смертей:
- США — 538 244 (+984);
- Бразилия — 294 042 (+1 383);
- Индия — 160 441 (+275);
- Великобритания — 126 284 (+112);
- Италия — 105 879 (+551).
Карантин в мире
Между тем Кипр открывает границы для украинцев с 1 апреля. В частности, все туристы, которые предоставили отрицательный тест на коронавирус, смогут находиться на острове без карантина.
От прохождения теста освободили несовершеннолетних граждан до 12 лет. Для старших детей предусмотрено тестирование в соответствии с действующим протоколом.
А в Германии отменили недавно принятое решение об усилении жесткого карантина во время будущих пасхальных праздников.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 24 марта коронавирус в Украине подтвердили еще у 14 174 человек, общее количество инфицированных составляет 1 579 906.
С начала эпидемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 30 773 больных, в то же время выздоровели 1 276 272 украинца.
Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Киеве (1 300), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
Источник: ВОЗ