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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Более 400 тыс. новых случаев за сутки: коронавирус в мире 24 марта

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заболели уже 123 902 242 человека. За минувшие сутки количество больных увеличилось еще на 461 606 инфицированных.

карантин в україні

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 727 837 пациентов. За сутки зафиксировали 8 363 новых летальных случая.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 29 592 831 (+55 668);
  • Бразилия — 12 047 526 (+49 293);
  • Индия — 11 734 058 (+47 262);
  • Россия — 4 483 471 (+8 861);
  • Великобритания — 4 307 308 (+5 379).

Где зафиксировали наибольшее количество смертей:

  • США — 538 244 (+984);
  • Бразилия — 294 042 (+1 383);
  • Индия — 160 441 (+275);
  • Великобритания — 126 284 (+112);
  • Италия — 105 879 (+551).
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Карантин в мире

Между тем Кипр открывает границы для украинцев с 1 апреля. В частности, все туристы, которые предоставили отрицательный тест на коронавирус, смогут находиться на острове без карантина.

От прохождения теста освободили несовершеннолетних граждан до 12 лет. Для старших детей предусмотрено тестирование в соответствии с действующим протоколом.

А в Германии отменили недавно принятое решение об усилении жесткого карантина во время будущих пасхальных праздников.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 марта коронавирус в Украине подтвердили еще у 14 174 человек, общее количество инфицированных составляет 1 579 906.

С начала эпидемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 30 773 больных,  в то же время выздоровели 1 276 272 украинца.

Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Киеве (1 300), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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