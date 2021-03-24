Производитель вакцины от коронавируса — американская компания Рfizer начала испытания таблеток от инфекции. Препарат можно будет принимать как при первых признаках Covid-19, так и на других стадиях заболевания.

— Борьба с пандемией Covid-19 требует как профилактики с помощью вакцины, так и целенаправленного лечения заразившихся вирусом. Критически важно иметь доступ к терапевтическим возможностям как сейчас, так и вне пандемией, — сказал Микаэль Долстен — главный научный сотрудник компании.

Эффективность таблеток подтвердилась на доклинических испытаниях. Кроме того, компания работает и разработкой препарата, который можно будет вводить внутривенно. Он предназначен для облегчения осложнений коронавируса.

Вакцина Pfizer в Украине

Первая партия вакцины Pfizer/BioNTech должна прибыть в Украину в апреле. Согласно договоренностям, планируется поставка 117 тыс. доз препарата.

Сейчас используется вакцина Covishield/АstraZeneka, которая прибыла в количестве 500 тыс. доз в феврале.

Источник: Pfizer