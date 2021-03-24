В Бельгии обнаружили новый штамм коронавируса. Сейчас в стране на него приходится около 4% от общего количества случаев коронавирусной болезни.

Новый штамм B.1.214 был обнаружен в лаборатории анализа вирусов в Льеже еще в январе 2021 года.

По словам руководителя лаборатории профессора генетики Винсента Бурса, сегодня новый мутировавший штамм зафиксировали почти у 100 пациентов. Больше всего инфицированных обнаружили в Брюсселе, Фламандском Брабанте и провинции Эно.

По данным исследователей, новый штамм коронавируса имеет мутацию, которая ранее никогда не наблюдалась.

Также ученые установили, что этот вид Covid-19 (B 1.214) не является проблемным и более заразным по сравнению с британским, бразильским и южноафриканским штаммами коронавируса.

Бельгийские ученые считают, что этот вид попал в страну из Африки.

Разработка вакцин против коронавируса

В Нигерии специалисты разработали две собственные вакцины против коронавирусной болезни.

Глава президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом, секретарь федерального правительства Нигерии Босса Мустафу отметил, что сейчас ожидаются испытания и сертификаты.

В то же время не уточняется информация о том, создали ли эти вакцины только нигерийские ученые, или они сотрудничали с зарубежными коллегами.

Источник: The Brussels Times