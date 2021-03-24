В Великобритании ввели штрафы для граждан, которые будут пытаться выехать за границу в отпуск. Соответствующий закон вступит в силу уже на следующей неделе как дополнительная мера для борьбы с коронавирусом.

Британцы, которые попытаются покинуть страну без уважительной причины, должны будут заплатить £5 тыс. (более 190 тыс. грн).

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что слишком рано устанавливать новые правила зарубежных поездок на лето.

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В соответствии с планом смягчения карантинных мероприятий, жители Великобритании смогут выехать за границу не раньше, чем 17 мая. Однако, если ситуация будет ухудшаться, дата может измениться.

Штрафы были введены из-за новой волны коронавируса в Европе. Некоторые чиновники считают, что в этом году британцам стоит отдыхать только в пределах страны.

Ослабление карантина в Британии

В феврале правительство Великобритании анонсировало план ослабления карантина в четыре этапа. Согласно ему, до конца июня планируется отмена всех карантинных мероприятий.

С 17 мая планируют открытие ресторанов и гостиниц, а также разрешение на международные поездки.