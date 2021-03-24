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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Это была ошибка: Меркель отменила локдаун в Германии на Пасху

В Германии отменили недавно принятое решение об усилении жесткого карантина во время предстоящих пасхальных праздников.

Это была ошибка: Меркель отменила локдаун в Германии на Пасху

Однако в то же время правительство призвало местных жителей соблюдать противоэпидемические ограничения, принятые для уменьшения распространения коронавируса.

Такое решение приняли в Германии на внеплановом заседании. Также власти призывают граждан оставаться дома во время предстоящих праздников.

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Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что решение об усилении жесткого карантина было неправильным. По словам Меркель, это решение — ее ошибка.

Карантин в Германии

Недавно, по решению правительства, жесткий карантин в Германии продолжили до 18 апреля из-за стремительного распространения коронавируса. Отмечалось, что на Пасху в Германии введут еще более жесткие противоэпидемические ограничения.

В частности планировалось, что до конца апреля не будут работать почти все магазины, а религиозные службы будут проводить в онлайн-режиме.

Такое решение правительства вызвало негативную реакцию у граждан и волну протестов в Германии. В частности в Касселе местные жители вышли на протесты.

Полиция вынуждена была применить водометы, дубинки и перечный баллончик, чтобы разогнать толпу. Тогда в митингах, по предварительным оценкам, приняли участие до 20 тыс. Человек.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Pexels

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