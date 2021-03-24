В Германии отменили недавно принятое решение об усилении жесткого карантина во время предстоящих пасхальных праздников.

Однако в то же время правительство призвало местных жителей соблюдать противоэпидемические ограничения, принятые для уменьшения распространения коронавируса.

Такое решение приняли в Германии на внеплановом заседании. Также власти призывают граждан оставаться дома во время предстоящих праздников.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что решение об усилении жесткого карантина было неправильным. По словам Меркель, это решение — ее ошибка.

Карантин в Германии

Недавно, по решению правительства, жесткий карантин в Германии продолжили до 18 апреля из-за стремительного распространения коронавируса. Отмечалось, что на Пасху в Германии введут еще более жесткие противоэпидемические ограничения.

В частности планировалось, что до конца апреля не будут работать почти все магазины, а религиозные службы будут проводить в онлайн-режиме.

Такое решение правительства вызвало негативную реакцию у граждан и волну протестов в Германии. В частности в Касселе местные жители вышли на протесты.

Полиция вынуждена была применить водометы, дубинки и перечный баллончик, чтобы разогнать толпу. Тогда в митингах, по предварительным оценкам, приняли участие до 20 тыс. Человек.

Источник: Deutsche Welle