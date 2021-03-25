Финские специалисты заявляют о возможном обнаружении нового штамма коронавируса.
По данным представителей Центральной университетской больницы города Турку, вариант похож на южноафриканскую мутацию вируса, но не идентичен ей.
Штамм обнаружили у больных студентов, у них были легкие симптомы болезни.
Но вариант, возможно, быстрее распространяется, поскольку насчитывают уже более 90 больных.
Сейчас специалисты изучают мутацию, чтобы понять ее характеристики.
Новые штаммы коронавируса
Почти с самого старта пандемии в мире начали заявлять об обнаружении новых штаммов коронавируса.
Один из них — британский, который спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в Великобритании.
Подробнее об обнаружении новых штаммов коронавируса в мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: TYKS, РБК-Украина