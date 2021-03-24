В Гонконге приостановили использование вакцины от коронавируса Pfizer

Гонконг приостановил кампанию по вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.

Власти приняли такое решение после того, как китайский дистрибьютор Fosun Pharma сообщил, что одна партия имела дефекты в крышках ампул.

По факту бракованной вакцины, Fosun Pharma совместно с немецкой компанией BioNTech, которая вместе с Pfizer разрабатывала эту вакцину, начали расследование.

Ранее жители Гонконга могли выбирать между вакциной Pfizer и китайской Sinovac.

По состоянию на 23 марта там вакцинировались уже 403 тыс. человек.

К тому же в марте власти Гонконга сообщила о первой смерти пациента после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Тогда умер 66-летний мужчина, страдавший диабетом, гипертониею и гиперлипидемиею. По данному факту начали расследование.

Вакцина от коронавируса Pfizer

Вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech показала высокую способность нейтрализовать штаммы коронавируса, впервые обнаружили в Бразилии, Великобритании и Южной Африке.

Об этом свидетельствует новое исследование, которое провели ученые из Pfizer Inc и BioNTech SE, а также медицинского филиала Техасского университета.