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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Гонконге приостановили использование вакцины от коронавируса Pfizer

Гонконг приостановил кампанию по вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.

Офис Pfizer/BioNTech

Власти приняли такое решение после того, как китайский дистрибьютор Fosun Pharma сообщил, что одна партия имела дефекты в крышках ампул.

По факту бракованной вакцины, Fosun Pharma совместно с немецкой компанией BioNTech, которая вместе с Pfizer разрабатывала эту вакцину, начали расследование.

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Ранее жители Гонконга могли выбирать между вакциной Pfizer и китайской Sinovac.

По состоянию на 23 марта там вакцинировались уже 403 тыс. человек.

К тому же в марте власти Гонконга сообщила о первой смерти пациента после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Тогда умер 66-летний мужчина, страдавший диабетом, гипертониею и гиперлипидемиею. По данному факту начали расследование.

Вакцина от коронавируса Pfizer

Вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech показала высокую способность нейтрализовать штаммы коронавируса, впервые обнаружили в Бразилии, Великобритании и Южной Африке.

Об этом свидетельствует новое исследование, которое провели ученые из Pfizer Inc и BioNTech SE, а также медицинского филиала Техасского университета.

Источник: AP

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