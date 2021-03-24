В Польше самый высокий уровень смертей от коронавируса с начала 2021 года

В Польше заявили о рекордном количестве летальных случаев, связанных с Covid-19.

Утром 24 марта зафиксировали 575 новых смертей из-за коронавируса. Это самое большое суточное количество летальных случаев в 2021 году.

Также в Польше за минувшие сутки было выявлено 29 978 новых случаев Covid-19. Этот показатель является самым высоким с начала пандемии.

Критическая ситуация с распространением вируса наблюдается в Шленском, Мазовецком и Великопольском воеводствах.

Таким образом, с начала пандемии Польша зарегистрировала уже 2 120 671 случай коронавируса и 50 340 смертей.

Сейчас страна находится на 14-м месте рейтинга распространения коронавируса в мире.

Коронавирус в Украине

Утром 24 марта коронавирус в Украине обнаружили еще у 14 174 граждан. Было проведено 126 948 тестирований.

В этот день Украина также зафиксировала антирекорд по количеству летальных исходов.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 342 пациентов.

24 марта Украина находится на 16-м месте рейтинга распространения коронавируса в мире.

Источник: Polsat News