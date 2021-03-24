В Польше самый высокий уровень смертей от коронавируса с начала 2021 года

В Польше заявили о рекордном количестве летальных случаев, связанных с Covid-19.
Утром 24 марта зафиксировали 575 новых смертей из-за коронавируса. Это самое большое суточное количество летальных случаев в 2021 году.
Также в Польше за минувшие сутки было выявлено 29 978 новых случаев Covid-19. Этот показатель является самым высоким с начала пандемии.
Критическая ситуация с распространением вируса наблюдается в Шленском, Мазовецком и Великопольском воеводствах.
Таким образом, с начала пандемии Польша зарегистрировала уже 2 120 671 случай коронавируса и 50 340 смертей.
Сейчас страна находится на 14-м месте рейтинга распространения коронавируса в мире.
Коронавирус в Украине
Утром 24 марта коронавирус в Украине обнаружили еще у 14 174 граждан. Было проведено 126 948 тестирований.
В этот день Украина также зафиксировала антирекорд по количеству летальных исходов.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 342 пациентов.
24 марта Украина находится на 16-м месте рейтинга распространения коронавируса в мире.
Источник: Polsat News