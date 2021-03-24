В Словакии из-за скандала с российской вакциной Спутник V в отставку ушли еще два министра — глава министерства образования Бранислав Грелинг и глава МИД Иван Корчок.

Этим решением они выполнили ультиматум партии Свобода и солидарность покинуть коалицию в полном составе, если до 24 марта не уволится премьер страны Игорь Матович.

Сам глава партии Свобода и солидарность и вице-премьер Ричард Сулик подал в отставку накануне.

Свои должности оставили также министр здравоохранения Марек Крайчий и министр по вопросам труда Милан Крайняк.

Коалиционный кризис в Словакии

Кризис в Словацком правительстве вызвала закупка российской вакцины от Covid-19, с которой были согласны не все члены правящей коалиции.

Первые дозы страна получила в начале марта, после этого члены правительства потребовали отставки премьер-министра Словакии Игоря Матовича до 24 марта.

Сначала Матович согласился покинуть пост, но не выполнил обещание.

Источник: SME